Danylo Sikan Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Danylo Sikan Zor Günler Geçiriyor

Trabzonspor'un en pahalı transferi Sikan, Tekke döneminde kısıtlı süre aldı, Güneş'te daha fazla oynadı.

21.05.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un ara transferde 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, teknik direktör Fatih Tekke döneminde fazla süre alamadı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından ara transfer döneminde bonservis bedeli ödeyerek kadroya dahil edilen kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden Sikan, Tekke döneminde ligde 9 maçta 295 dakika görev yaptı.

Maç başına 32 dakika sahada kalan bordo-mavili futbolcu, Tekke dönemindeki 9 maçta hiç 90 dakika sahada kalamadı. Şenol Güneş'in ardından göre başlayan teknik adam dönemindeki 4 maçta ilk 11'de forma giyen Sikan, 3 maçta ise kadroda bulunmasına karşın oyuna dahil olmadı.

-Güneş döneminde daha fazla görev yaptı

Sikan, teknik direktör Şenol Güneş döneminde daha fazla sahada kaldı.

Bordo-mavili futbolcu, Güneş döneminde 6 lig maçında 412 dakika görev yaparak ortalama 68.6 dakika forma giydi.

Tecrübeli teknik adamın 5 maçta ilk 11'de tercih ettiği Sikan, sezonun ikinci yarısındaki 15 maçta toplam 707, ortalama ise 47 dakika bordo-mavi formayla sahada görev aldı.

3 gol attı

Sikan, ligde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor'un 33. hafta sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2, Kasımpaşa ile 34. hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan müsabakada ise 1 gol attı.

Gol attığı iki maçta da sahaya ilk 11'de çıkan bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev alırken gol katkısı sağlayamadı.

Banza ve Enis Destan'ın yokluğunda da tercih edilmedi

Danylo Sikan, tedavisine devam edilen Simon Banza'nın ve Enis Destan'ın yokluğunda son oynanan Sipay Bodrum FK maçında da ilk 11'de tercih edilmedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı sona eren Denis Draguş'a forvette görev verirken Sikan'ı bitime 5 dakika kala oyuna aldı.

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Trabzonspor, 3-sayfa, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Danylo Sikan Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:57:08. #7.13#
SON DAKİKA: Danylo Sikan Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.