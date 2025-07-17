Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftasonu Geçirdi - Son Dakika
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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftasonu Geçirdi

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftasonu Geçirdi
17.07.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (DARES), hafta sonu düzenlenen U-14 Bölge Şampiyonası ve karate organizasyonlarında toplamda 11 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. Başkan Muzaffer Bıyık, genç sporcuları ve kulüp yönetimini tebrik etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (DARES), hafta sonu farklı branşlarda düzenlenen şampiyonalarda önemli başarılara imza attı. Kulüp sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda toplam 11 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenen U-14 Bölge Şampiyonası'nda Darıcalı sporcular, hem takım hem de ferdi olarak önemli dereceler elde etti. DARES, müsabakalar sonunda takımlar klasmanında şampiyon oldu. Ferdi kategorilerde ise sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Karatede de başarı

DARES, karatede de başarılarını sürdürdü. Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve merhum Murat Eşsiz anısına Manisa'da düzenlenen Premier Lig'in 3. etabında Darıcalı karateciler 4 madalya elde etti. Türkiye Şampiyonası öncesi puanlama açısından önem taşıyan organizasyonda Kerem Yeray birinci olarak altın madalya, Eren Yeray ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ali Yasin Özmen ve Muhammet Emin Akçay ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada genç sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Sporcuları, antrenörleri ve kulüp yönetimini tebrik eden Bıyık, "14 farklı branşta faaliyet gösteren kulübümüz, özellikle atletizm ve karatede Türkiye'nin göz bebeği, Kocaeli'nin ise yüz akı haline gelmiştir. Kulüp Başkanımız Enver Demirci başta olmak üzere tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Genç karateci ve atletlerin başarılarından dolayı kendilerini tebrik eden, antrenörlerini ve kulüp yönetimini kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporla yükselen Darıca'nın her alanda başarılarıyla göz doldurduğunu ifade etti.

14 branşta faaliyet gösteren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün özellikle Atletizm ve Karate'de Türkiye'nin göz bebeği, Kocaeli'nin yüz akı olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, Kulüp Başkanı Enver Demirci, antrenörler ve tüm sporcuları kutladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Şampiyonluklarla Dolu Bir Haftasonu Geçirdi - Son Dakika

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