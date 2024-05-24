Darıca Belediyesi, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Dörtlü Final maçını dev ekranda yayınlayacak

Spor

Darıca Belediyesi, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Dörtlü Final maçını belediye binası önünde kuracağı dev ekran aracılığıyla vatandaşlara sunacak.

Avrupa basketbolunun zirvesi sayılan EuroLeague Dörtlü Final heyecanı Darıcalılarla buluşacak. Darıca Belediyesi, THY Euroleague Final Four'da ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe Beko'nun maçları için belediye önünde dev ekran kuracak. Fenerbahçe Beko- Panathinaikos arasında 24 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada basketbolseverleri Final Four heyecanını birlikte yaşamaya davet ederek, "Türk basketbolu son yıllarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Final Four heyecanını belediye binamızın önünde yer alan dev ekranda hemşerilerimizle birlikte yaşayacağız. Tüm basketbol severleri bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi. - KOCAELİ