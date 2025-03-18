Darıca Belediyesi Karate Takımı Bulgaristan\'da Madalyaları Topladı

Bulgaristan Open Karate Turnuvasında Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün yıldızları 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tatamiye damga vurdu.

Teknik Direktör Adnan Şamdan ve öğrencileri Uluslararası Bulgaristan Open Karate turnuvasında Türkiye'yi zirveye taşıdı. 7 ülkeden 960 sporcunun katıldığı organizasyonda DARES'in yıldızları madalyaları topladı. Milli Teknik Direktör Adnan Şamdan nezaretinde tatamiye çıkan DARES'in yıldızları turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonada Ege Beyhanoğlu, Eren Yeray, Zeynep Kocaman altın, Kerem Yeray gümüş, Yağmur Tutar ise bronz madalya kazandı. Sporcularını başarılarından dolayı tebrik eden Teknik Direktör Adnan Şamdan desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, DARES Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ve Darıca Belediyesi Spor Müdürü Bayram Özbaş'a teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuları tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi. Darıca Belediyesi olarak spora yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'nın spor şehri olması amacıyla sporu ve sporcuyu destekleyecek çalışmalara önem veriyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bulgaristan'da gerçekleşen şampiyonada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran gençlerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Genç sporcuların elinden tutmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ