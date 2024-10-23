Darıca Belediyesi\'nden Gençlere Kış Spor Okulu

Spor

Darıca Belediyesi'nin 7-14 yaş grubundaki gençlere yönelik düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar başladı.

Darıca Belediyesi'nin sporun geniş kesimlere yayılması ve özellikle gençlerin erken yaşta sporla tanışması amacıyla başlattığı kış spor okullarında kayıtlar başladı. Çocuklara sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan kış spor okullarında verilen eğitimlerle genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan sunuluyor.

İlçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları spora yönlendiren ve enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan veren kış spor okullarında dersler de hatta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı günlerde düzenleniyor. 7-14 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen kurslarda tekvando, halk oyunları ve basketbol ile birlikte e-spor, güreş ve jimnastik gibi birçok farklı branşta eğitim veriliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, herkesin ve özellikle de gençlerin daha fazla sporla buluşması için spor okullarını yaygınlaştırmak istediklerini kaydederek "Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin sadece yaz aylarında değil kış aylarında da spor yapmalarını arzuluyoruz. Gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmelerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Darıcalı çocukların ve gençlerin sporla daha iyi gelişmeleri ve daha güçlü, daha disiplinli bireyler olmaları adına üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz kış spor okullarımıza gençlerimizi davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ