Darıca Belediyesi'nden POMEM adaylarına destek

Darıca Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kurslarını düzenlemeye devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor' projesi kapsamında düzenlenen kurslara gençler ilgi gösteriyor. Kurslarda polis adayı gençler alanında uzman eğitmenler eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzersizleri ile koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyor. 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri geleceğe hazırlamak için destek olmaya devam edeceklerini belirterek, polis olmak isteyen gençleri kurslara davet etti. - KOCAELİ