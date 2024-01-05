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Darıca'da Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika
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Darıca'da Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası düzenlenecek

Darıca Belediyesi, 8-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Olimpiyat şampiyonu milli sporcular Busenaz Sürmeli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun da katılacağı turnuva, sporseverlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

Darıca\'da Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası düzenlenecek
05.01.2024 - 09:51,
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Darıca'da olimpiyat şampiyonu milli sporcular Busenaz Sürmeli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek olan Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası sporseverlere unutulmaz bir turnuva yaşatacak.

Darıca Belediyesi, 8-13 Ocak 2024 tarihleri arasında dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Darıca'da düzenlenecek ve aynı zamanda TRT ekranlarından canlı yayınlanacak Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası, nefes kesen maçlarıyla sporseverlere unutulmaz turnuva heyecanı yaşatacak. Türkiye Boks Federasyonu ve Darıca Belediyesi işbirliğinde Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan turnuvanın açılışı 8 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da gerçekleşecek. Olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin gururu olan Milli sporcular Busenaz Sürmeli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun da katılacağı turnuvaya ev sahipliği yapacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm sporseverleri turnuvaya davet etti. Programa ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak spor şehri olma hedefiyle çıktığımız yolda bugüne kadar birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nı da ilçemizde düzenleyeceğimiz içim çok mutluyuz. Spora yaptığımız yatırımların meyvesini elde ettiğimiz başarılarla toplarken önemli organizasyonlar da düzenleyerek spor kültürünün Darıca'yla bütünleşmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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