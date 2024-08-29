Darıca'da Yaz Spor Okulları Çocuk Şenliği ile Son Buldu - Son Dakika
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Darıca'da Yaz Spor Okulları Çocuk Şenliği ile Son Buldu

Darıca\'da Yaz Spor Okulları Çocuk Şenliği ile Son Buldu

Darıca Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarında 5 bin 712 öğrenci ücretsiz olarak eğitim aldı. Kapanış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı.

29.08.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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Darıca'da 5 bin 712 öğrencinin katıldığı yaz spor okulları, çocuk şenliği ile sona erdi.

Darıca Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okullarında 7-14 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz olarak yüzme, futbol, voleybol, masa tenisi, yelkenli, satranç gibi 11 farklı branşta eğitim aldı. Eğitimlerin tamamı uzman eğitmenler eşliğinde verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kapanış programına katılarak, çocukların coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla birlikte ayak tenisi, halat çekme, ok atma oyunları oynayan Büyükakın ve Bıyık, ailelerle de bir araya geldi.

"11 farklı branşta 5 bin 712 çocuğumuz eğitim aldı"

Çocukları ve gençleri önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımızın boş zamanını doğru değerlendirecek bir ortamı oluşturmak sosyal belediyeciliğin en önemli görevlerinden birisidir. Her yıl gerçekleştirdiğimiz yaz spor okullarında bu yıl 11 farklı branşta 5 bin 712 çocuğumuz eğitim aldı. Darıca Belediyesi olarak özellikle spora ve gençlere çok değer veriyoruz. Projelerimizin merkezine her zaman gençleri koyuyoruz. Eğitimden spora, kültür sanattan teknolojiye kadar her alanda imkanlarımızı gençler için seferber ediyoruz. Yaz Spor okullarımızda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerimiz hem sporla tanıştılar hem de yaz aylarını eğlenerek geçirdiler" dedi.

"Çocuklarımız mutluysa biz de mutlu oluyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü onların gülmesi her şeye değer. Yaz spor okulları kapanış programına da çocuklarımızın mutluluğa ortak olmak için onlarla birlikte eğlenmek, yorgunluğumuzu bir nebze de olsa atabilmek için geldik. İyi ki gelmişiz. Çocuklarımız mutluysa biz de mutlu oluyoruz. Her zaman çocuklarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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