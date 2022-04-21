Darıca Gençlerbirliği ligde kalırsa futbolcular 500 bin lira prim alacak - Son Dakika

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, son 3 haftadaki maçların ardından ligde kalmayı başarabilirse futbolculara prim verilecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, ligin bitimine 3 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor. İstediği puanları alamayan ve düşme hattından bir türlü çıkamayan takımın yöneticileri, futbolcuları ateşleyebilmek ve takımın ligde kalabilmesi için çözüm yolları arıyor. Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen, futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Futbolculara 500 bin lira prim

Arif Gülen, yaptığı toplantıların ardından pazar günü oynanacak İskenderun maçının önemini vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gülen, "Dün akşam Darıca Gençlerbirliğimizin tesislerine giderek, tüm futbolcu ve teknik ekibimizle gece yarısına kadar grup grup toplantılar yaptım. Kendilerine güvenimin tam olduğunu lakin bu haftadan başlayarak puan kaybının telafisinin olmayacağını söyledim. İskenderun maçının şölene dönüşeceğini vurguladım. Tüm şehrin kenetleneceği bu süreçte, hata yapma kredimizin olmadığını belirtip, futbolculara son üç maçın priminin 500 bin lira olduğunu açıkladım" dedi.

"Maçın biletlerini de biz karşılıyoruz"

Bu haftanın kendileri için çok kritik ve önemli olduğunu kaydeden Gülen, "Maçımıza tüm şehrimizi, eşleri ve çocuklarıyla bekliyoruz. Şölen havasında bir maç için tüm şehre ihtiyacımız var. Üstelik maçın biletlerini de biz karşılıyoruz. İnanıyorum ki bu şehir, evimizde oynayacağımız son iki maçımızda bizleri yalnız bırakmayacak" diye konuştu. - KOCAELİ