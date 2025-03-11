Darıca Gençlerbirliği\'nden Başkan Bıyık\'a Teşekkür Pankartı

Bölgesel Amatör Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Darıca Gençlerbirliği, sahasında Karasuspor ile oynadığı karşılaşmaya, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür pankartı ile çıktı.

Takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan, yakın zamanda teknik heyet ve futbolculara prim desteği sağlayarak hem maddi hem de manevi olarak yanlarında olduğunu gösteren Başkan Bıyık, futbolcular tarafından onurlandırıldı. Darıca Gençlerbirliği sporcuları, üzerinde "Muzaffer Bıyık Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" yazılı pankartla Başkan Bıyık'a jest yaptı. - KOCAELİ