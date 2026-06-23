Darıca\'da 100 milyon lira destekli spor kompleksinin inşası sürüyor

Darıca'da gençlerin ve sporseverlerin faydalanması amacıyla projelendirilen Atatürk Caddesi Spor Kompleksi'nin inşaat çalışmalarında önemli aşama kaydedildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde de yer alan ve yapımı hummalı şekilde süren komplekste incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 100 milyon liranın üzerinde destek sağladığı proje tamamlandığında, ilçenin spor altyapısındaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Modern mimarisiyle dikkati çeken spor kompleksi içerisinde; spor salonu, tenis kortu, futbol sahası ve farklı branşlara yönelik özel antrenman alanları yer alacak. Tesisin, gençleri sporla buluşturmanın yanı sıra yeni sporcuların yetiştirilmesine de büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

"Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz"

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin Darıca gençliği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gençlere verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bıyık, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güçlü desteğiyle ilçemize çok önemli bir spor yatırımını kazandırıyoruz. İçerisinde birçok spor branşına hizmet edecek alanların yer aldığı tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bu önemli yatırım için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Kocaeli milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - KOCAELİ