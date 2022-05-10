Darıcalı sporcular Avrupa arenasında - Son Dakika

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Darıcalı sporcular Avrupa arenasında

10.05.2022 11:48
Darıcalı sporcular Avrupa arenasında

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecileri Eray Şamdan ve Taylan Cemal Sakin, Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edecek.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecileri Eray Şamdan ve Taylan Cemal Sakin, Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edecek.

Darıca Belediyesi, Gaziantep'te yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası için milli takım kampında bulunan olimpiyat ikincisi Eray Şamdan'ın yanına bir sporcu daha göndermeyi başardı. Sakarya'da yapılan Türkiye Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası- Milli Takım seçmelerinde şampiyon olarak altın madalya kazanan sporcu Taylan Cemal Sakin, Ümit Milli Takım kadrosuna seçildi.

25-29 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'de yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Eray Şamdan'ın ardından, haziran ayında Çekya'da yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Taylan Cemal Sakin de milli forma ile ter dökecek. Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

"Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli takıma seçilen sporcuları tebrik ederek, "Eray kardeşimizin ardından Taylan kardeşimizin de ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak Darıca'mızın adını dünyanın dört bir yanında duyurmaya ve al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Avrupa Şampiyonası, Eray Şamdan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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