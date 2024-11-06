Dartta Elazığ\'a ilk Türkiye şampiyonluğu

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ'da kazandırılan dartta, Türkiye Şampiyonluğu geldi.

Antalya - Kemer'de düzenlenen 1. Ayak Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı ilk kez temsil eden 10 sporcu resmi maçına çıktı. Atatürk Stadyumu altında bulunan ve Türkiye'de sayılı olarak gösterilen dart salonunda, şehrimizi temsil eden sporculardan İbrahim Rüşdü Küçük Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Yeni branşımızın şampiyonu İbrahim Rüşdü Küçük'ü kutluyorum. Atatürk Stadyumumuz yapıldıktan sonra buralardaki cep salonlarıyla yeni branşlar kazandırdık ve bazı branşlarımıza da ek olarak bir antrenman salonu oluşturduk. Dart salonumuz da Türkiye standartlarında sayılı bir salon ve açılışı yaptıktan kısa bir süre sonra, il içi ve bölgesel müsabakalarla hızlı bir reaksiyon aldık ve nihayetinde bugün Türkiye şampiyonumuz var. Eminim ki daha nice başarıları da yakalayacağız, yeni bir salon ve özellikle branş tanıtımında İsmail Demir hocamızın ciddi katkıları söz konusu. Burada önemli olan bir hususta tesisleşmenin başarıya olan ciddi katkısıdır. Kendi antrenman salonunda, ortak kullanım olmadan, yapılan çalışmalar da sporcuların başarısına etki ediyor. İl müdürlüğü olarak sporcularımızın daha rantabl bir ortamda antrenman yapmaları adına yeni salonlar oluşturma gayreti içerisindeyiz, bu yüzden dolayı da son bir kaç sene de tesisleşme noktasında attığımız adımların meyvelerini Şampiyonluklarla taçlandırıyor, sporcularımız. Dart branşımızda olduğu gibi İnşallah önümüzde ki süreçte nice başarıları da hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Dart şampiyonasında şehrimizi temsil eden sporcularımızı, Türkiye şampiyonu olan İbrahim Rüşdü Küçük kardeşimizi ve antrenörümüz İsmail Demir hocamızı tebrik ediyor, emek ve gayretlerinden dolayı başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ