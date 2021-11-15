Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, organizasyonda çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Darüşşafaka'nın 20 Ekim'de Hapoel U-NET ile oynaması gereken müsabaka ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Happy Casa Brindisi ise grupta yaptığı 3 müsabakayı da kaybetti.

Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Darüşşafaka, 82-76'lık skorla kazanmıştı.