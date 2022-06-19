İngiliz oyuncu, geçen sezon formasını terlettiği Saint-Quentin ile Fransa LNB Pro B'de çıktığı karşılaşmalarda 13.1 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Darüşşafaka İngiliz basketbolcu Akwasi Yeboah'ı transfer etti - Son Dakika

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