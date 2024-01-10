Darüşşafaka Lassa, MHP Riesen Ludwigsburg\'u mağlup etti

İSTANBUL, -
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Saverio Anzarini, Martin Vulic, Dariusz Zapolski
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Rahkman 17, Tolga Kay 4, Adams 11, Berk Demir 9, Carlton 15, Bora Yaşar 2, Pandi 12, Timma 9, Muhsin Yaşar 4
MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Graves 16, Buie 10, Edigin, Polas 2, Lewis 12, Melson 10, Pleta 2, Bahre 8, Childs 2, Hammond 4, Patrick 6
1'İNCİ PERİYOT: 21-26
DEVRE: 46-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-52
5 FAUL: 33.26 Edigin (MHP Riesen Ludwigsburg)
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu rövanş maçında Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'u 83-72 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Almanya'da 16 Ocak Salı günü oynanacak 3'üncü müsabakayı kazanacak ekip, son 16 turuna adını yazdıracak.
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