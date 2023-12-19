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Darüşşafaka Lassa, VEF Riga'yı mağlup etti - Son Dakika
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Darüşşafaka Lassa, VEF Riga'yı mağlup etti

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 87-81 mağlup etti. Grubu 3. sırada tamamlayan Darüşşafaka Lassa, play-in oynama hakkı elde etti.

Darüşşafaka Lassa, VEF Riga\'yı mağlup etti
19.12.2023 - 22:47,
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Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Radomir Vojinovic (Karadağ), Peter Praksch (Macaristan)

Darüşşafaka Lassa: Abdur-Rahkman 33, Can Korkmaz 13, Berk Demir 14, Timma 7, Muhsin Yaşar 13, Pandi 1, Tolga Kay 5, Kılıçarslan Şenkahya 1, Bora Yaşar

VEF Riga: Adams 15, Bertans 18, Pineiro 8, Madsen 8, Barea 21, Berzins 2, Blums, Bumeisters, Gulbis 3, Lottie 6

1. Periyot: 22-17

Devre: 41-41

3. Periyot: 62-64

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 87-81 mağlup etti.

Grubu 3. sırada tamamlayan Darüşşafaka Lassa, play-in oynama hakkı elde etti.

Kaynak: AA
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