Darüşşafaka Lassa, VEF Riga\'yı mağlup etti

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Radomir Vojinovic (Karadağ), Peter Praksch (Macaristan)
Darüşşafaka Lassa: Abdur-Rahkman 33, Can Korkmaz 13, Berk Demir 14, Timma 7, Muhsin Yaşar 13, Pandi 1, Tolga Kay 5, Kılıçarslan Şenkahya 1, Bora Yaşar
VEF Riga: Adams 15, Bertans 18, Pineiro 8, Madsen 8, Barea 21, Berzins 2, Blums, Bumeisters, Gulbis 3, Lottie 6
1. Periyot: 22-17
Devre: 41-41
3. Periyot: 62-64
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 87-81 mağlup etti.
Grubu 3. sırada tamamlayan Darüşşafaka Lassa, play-in oynama hakkı elde etti.
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