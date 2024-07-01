Datça\'da Kabotaj Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Muğla'nı Datça ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Datça limanında gerçekleştirilen yağlı direk yarışmasında hem izleyiciler, hem de yarışmacılar eğlenceli dakikalar geçirdi.
Sıcak hava nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleştirilen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle Datça Limanında düzenlenen etkinlikte liman açığında tekneler gösteri yaparken, su roketi gösterisi halat çekme, dip dalma ve yağlı direk yarışları ile sona erdi.
1 Temmuz kabotaj bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yağlı direk yarışmasında, yağlı direğin uç noktasına bağlanan Türk Bayrağını 42 yaşındaki Tarık Yıldırım alarak bu yılın birincisi seçildi. - MUĞLA
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