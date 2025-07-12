Başakşehir Kulübü'nün yeni transferi Davie Selke, sağlık kontrolünden geçti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Davie Selke, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL