Davraz'da Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışları yapıldı - Son Dakika

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezinde düzenlenen Valilik Kupası Alp Disiplini Kayak ve Snowboard Yarışları'nda 150 sporcu mücadele etti.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Davraz'da Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışları düzenlendi. Toplam 20 kategoride yapılan yarışlara 150 genç katıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, genç sporcuların ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası turnuvalara katılacağını ümit ettiğini belirtti.

Kayak merkezinde mart ayının son haftalarına girilmesine rağmen 2,5 metre kar olduğunu vurgulayan Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Özel idaremizin işlettiği kayak merkezimizde konaklama ve günübirlik tesisleri, mekanik tesisler, her türlü kayak kategorisine uygun alt yapımız mevcut. Tek eksiğimiz gençlerimizi motive etmekti onu da kayak öğretmenlerimiz ve kulüplerimiz aracılığıyla sağlayınca sayısı gün geçtikçe artan sporcuya sahibiz. Gençlerimiz büyük bir özveriyle kayak eğitimi alıyorlar ve başarılı oluyorlar."

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve para ödülleri verildi.