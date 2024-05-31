Davutlarspor Başkanı İsmail Enver Tütüncü Sahte Hesaplar Hakkında Açıklama Yaptı

Spor

Davutlarspor Başkanı İsmail Enver Tütüncü sosyal medyada bazı sahte hesaplar üzerinden kulüp ve futbolcuları adına yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bunlar Belediye Başkanı Ömer Günel'i itibarsızlaştırmak için kurulan kumpaslardır. Başkan Günel, bizleri her zaman ve gönülden desteklemiştir" dedi.

Kulüp Başkanı İsmail Enver Tütüncü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Son günlerde Davutlarspor futbol takımı oyuncuları adına bazı sosyal medya üzerinden Belediye Başkanımız Ömer Günel'i ve belediyemizi hedef alan art niyetli paylaşımları üzüntü ile takip ediyoruz. Öncelikle kulüp olarak Belediye Başkanımızın bize verdiği destekler ortadadır ve kendisine bu konuda minnettarız. Geçtiğimiz aylarda da başkanımıza verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim etmiştik. Başkanımız Ömer Günel, göreve geldiği günden bugüne her zaman bizim gönülden destekçimiz olmuştur. Bu art niyetli ve birilerinin kuklası olan sosyal medya trollerinin paylaşımları gerçekleri yansıtmamaktadır. Davutlarspor profesyonel bir kulüptür. Eğer ortada bir sorun var ise bu Kulübün profesyonel yönetimi ve futbolcuları arasındadır. Muhtemel problemlerin çözüm noktasında sorumluluk ve yetki kulüp yönetimindedir. Profesyonel bir kulübe gönülden verilen desteğin haricinde belediyemizin ve Belediye Başkanımızın destek vermesi mümkün değildir. Davutlar kamuoyunun bu tür sahte hesaplardan yayınlanan paylaşımları da dikkate almamalarını önemle rica ederim" - AYDIN