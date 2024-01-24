Dayana Yastremska, Avustralya Açık\'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Ukraynalı sporcu Dayana Yastremska, Çek rakibi Linda Noskova'yı yenerek yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında oynanan ve 1 saat 18 dakika süren çeyrek final maçında, 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, 19 yaşındaki Çek rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Yastremska, 1978'den bu yana Avustralya Açık'ta elemelerden gelerek yarı finale yükselen ilk isim oldu.
Tek kadınlarda 93. sırada yer alan oyuncu, çeyrek finaldeki galibiyetiyle Melbourne'de üst üste 8. maçını kazandı.
Ukraynalı tenisçi, yarı finalde Zheng Qinwen-Anna Kalinskaya maçının galibiyle karşılaşacak.
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