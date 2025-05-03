Değer Erzincan Projesi: 1254 Genç Sporla Buluştu - Son Dakika
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Değer Erzincan Projesi: 1254 Genç Sporla Buluştu

Değer Erzincan Projesi: 1254 Genç Sporla Buluştu

Erzincan'da hayata geçirilen proje ile 1254 genç, 16 spor kulübünde eğitim aldı, karakter gelişimi sağlandı.

03.05.2025 11:13
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Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Değer Erzincan Projesi, il merkezi ve ilçelerde toplamda bin 254 genci sporun ve manevi değerlerin gücüyle buluşturdu.

Prohe kapsamında tüm ilçelerde ve il merkezinde toplam 16 farklı spor kulübünde, 20 ayrı branşta gençlere eğitim verildi. Gençler verilen eğitimlerle hem kaslarını hem de karakterlerini geliştirme fırsatı buldu.

Spor faaliyetlerinde 44 antrenör, tarih bilinci, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinde ise 54 eğitimci gençlere yön vererek aynı zamanda yol arkadaşlığı görevi üstelendi.

Söz konusu proje kapsamında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, projenin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Vali Aydoğdu paylaşımında, "Bu proje sadece futbol, okçuluk, satranç eğitimi demek değil

Aynı zamanda kültürden ve tarih bilincine, toplumsal nezaketten kişisel gelişime uzanan bir yolculuk demek. Uzak mahallelerden ilçe merkezlerine kadar uzanan bu yürüyüşte, her adım geleceğe atılıyor.

Her genç, kendine ve ülkesine değer katacak donanımla büyüyor.

Değer Erzincan Projesi ile hedefimiz net. Güçlü bir gelecek, bilinçli bir nesil!" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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