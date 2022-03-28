Demir, futbol menajerliği mesleği detaylarını anlattı - Son Dakika
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Demir, futbol menajerliği mesleği detaylarını anlattı

28.03.2022 17:11
Demir, futbol menajerliği mesleği detaylarını anlattı

Futbol menajeri olan Yüksel Demir, temsil ettiği mesleğin detayları hakkında bilgi verdi.

Futbol menajeri olan Yüksel Demir, temsil ettiği mesleğin detayları hakkında bilgi verdi.

Bu meslek isminin daha çok futbolda kullanıldığını belirten Demir, başka spor dallarında da sporcuları temsil eden kişileri de aynı şekilde anıldığını söyledi. Demir, "Futbol menajeri, genel anlamıyla futbolcunun sahip olduğu meslek hayatı boyunca ona yardımcı olmakla yükümlü kişidir. Futbolcunun transfer görüşmelerini ya da onun adına herhangi bir çalışmayı yürütebilir. Bir futbol menajerinin aynı zamanda bir kulübün temsilciliğini de yapabileceğini belirtmeliyim" dedi.

Futbol menejerliği mesleği ile ilgili detayları açıklayan Demir, nasıl futbol menajeri olunabileceğinin mesleğe dair en çok merak edilen konulardan birisi olduğunu söyledi. Demir, "Menajer olmak için öncelikle bir lisansa sahip olmak ve bunu elde etmek için de Futbol Federasyonunca düzenlenen sınava girmek gerekiyor. Yılda iki kere düzenlenen ve belli bir sayıda sorusu bulunan bu sınavdan geçerli not alanlar sertifika için hak sahibi oluyor. Lisansı almak için ise herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmuyor. Her meslekte olduğu gibi elbette, bu mesleğinde hem güzel hem de zor yönleri var. Aktif ve hareketli olmayı sevenler için bu iş alanı çok uygun. Fakat yoğun çalışmak, bazı zamanlarda oldukça yorucu oluyor. Gündüzün ve gecenin birbirine karıştığı günler yaşandığını söylemeliyim. Ayrıca çok dikkatli ve önsezileriniz her zaman açık olmalı. Böylece temsil ettiğiniz kişi için en iyisini sezinleyebilir ve buna yönelik çalışmalar ele alabilirsiniz. Bu durum ise başarıyı beraberinde oluşturmakta ve çalışma içinde yer alan herkesin mutlu olmasına sebep olmaktadır. Bu meslek dalı çok uğraş gerektiren günleri yanında olsa da sürekli olarak kendinizi ve sınırlarınızı belirlemek de en güzel yanı oluyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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Yüksel Demir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Demir, futbol menajerliği mesleği detaylarını anlattı - Son Dakika


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