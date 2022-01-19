Demir Grup Sivasspor: 2-1

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Kerem Ersoy (xx), Furkan Ürün (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Atınç (xx), Angel (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xx), Soner (xx) (Dk. 89 Atakan x), Baku (x) (Dk. 77 Jahovic xx), Lourency (x) (Dk. 63 Tijanic xx), Ndiaye (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Ahmet (xx) (Dk. 84 Sefa x), Camara (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Özkan (xx), Cofie (xx), Kerem (xx) (Dk. 72 Kayode x), Erdoğan (xx), Henrique (xx) (Dk. 90+2 Appindangoye), Yatabare (xx)GOLLER: Dk. 22 Atınç, Dk. 80 Tijanic (Göztepe), Dk. 50 Henrique (P) (Demir Grup Sivasspor) SARI KARTLAR: Nwobodo, Lourency, Arslanagic, Soner (Göztepe), Camara, Kerem, Caner, Kayode (Demir Grup Sivasspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Göztepe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Atınç ve Tijanic kaydederken, konuk Sivasspor'un tek golünü penaltıdan Henrique attı.20'inci dakikada Lourency ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak Ali Şaşal'da kaldı.22'nci dakikada Göztepe öne geçti. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Atınç'ın kafasında top ağlarla buluştu: 1-0.41'inci dakikada frikikte topun başına geçen Uğur'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.İlk yarı 1-0 sona erdi. 46'ncı dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Cofie'nin yarım voleyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. VAR merkezinden gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarındaki VAR noktasından pozisyonu izledi ve Arslanagic'in Cofie'ye müdahalesi olduğu gerekçesiyle Sivasspor lehine penaltı kararı verdi.50'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.80'inci dakikada Göztepe öne geçti. Nwobodo'nun pasında Ahmet Oğuz'u geçip ceza sahasına sokulan Jahovic penaltı noktasındaki Tijanic'e çevirdi. Tijanc'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: DHA
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