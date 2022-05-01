Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor maçından notlar

01.05.2022 20:35
Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Domenec Torrent'ten 3 değişiklikPena ve Feghouli kadroda yer almadı4 isim kart sınırındaSivasspor'da 4 değişiklikKaan ÜLKER / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Domenec Torrent'ten 3 değişiklik

Pena ve Feghouli kadroda yer almadı

4 isim kart sınırında Sivasspor'da 4 değişiklikKaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 34'üncü haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Altay maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao ile antrenmanda sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken; Berkan Kutlu ise yedeğe çekilen isim oldu. Torrent, bu futbolcuların yerlerine 11'de Semih Kaya, Boey ve Taylan Antalyalı'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılar, şu 11 ile karşılaşmaya çıktı: Muslera - Boey, Semih Kaya, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar, Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis. PENA VE FEGHOULI KADRODA YER ALMADIGalatasaray'da tedavisine devam edilen Inaki Pena ve sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmayan Sofiane Feghouli de maçın kadrosunda yer almayan isimler oldu.4 İSİM KART SINIRINDASarı-kırmızılılarda 4 oyuncu ise zorlu Sivasspor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor. Muslera, van Aanholt, Emre Kılınç ve Babel, mücadelede kart görmeleri halinde 36'ncı haftada oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİKDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 35'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muammer Yıldırım, Goutas, Camara, Ziya Erdal'ın yerine kadroda; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi'ye yer verdi. Çalımbay, şu 11 ile Galatasaray karşısında sahaya çıktı: "Ali Şaşal Vural - Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare."

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Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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