Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.
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