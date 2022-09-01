Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 14:30
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

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Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor-Fatih Karagümrük maçını Yasin Kol yönetecek Sivasspor-Fatih Karagümrük maçını Yasin Kol yönetecek
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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