Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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