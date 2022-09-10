Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.09.2022 18:46
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanın ardından kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek, düdük çalacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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