Ligde geride kalan 5 haftada iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş 'a 3-1, Adana Demirspor 'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında son vermek istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek - Son Dakika

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