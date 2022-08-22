Kağıt biletler Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden alınabilecek. İnternet üzerinden temin edilecek biletlerin çıktısı alınacak. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açık olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Perşembe günü 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılacak.

Kaynak: AA

Sivasspor, İsveç, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

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