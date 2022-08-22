Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı

22.08.2022 14:18
Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı

Demir Grup Sivasspor'un İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının biletleri satışa sunuldu.

Demir Grup Sivasspor'un İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Perşembe günü 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma için kağıt ve e-bilet satışı yapılacak.

Kağıt biletler Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden alınabilecek. İnternet üzerinden temin edilecek biletlerin çıktısı alınacak. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açık olacak.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında perşembe günü saat 20.00'de oynanacak maçın biletleri şu şekilde:

"VIP üst (1. kategori) 100 lira, maraton alt (2. kategori) 50 lira, maraton üst (2. kategori) 50 lira, güney alt (3. kategori) 30 lira, güney üst (3. kategori) 30 lira, bayan tribün 30 lira ve misafir tribün 39 lira."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Sivasspor, İsveç, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
13:41 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev
13:17 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "üzüm" tepkisi: Açıkladığı fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
13:17 Özcan Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisine yaptırdığı "masal" temalı doğum günü pastası alay konusu oldu! "Kızı yaşında olduğu için konsept tam uymuş"
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:35 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 14:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor-Malmö maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement