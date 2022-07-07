Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı! - Son Dakika
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Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!

07.07.2022 15:45

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı.

Yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı. Bugün adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 17'si tutuklama, 25'i ise adli kontrol şartı ile Cumhuriyet Savcısı tarafından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden Hüseyin Eryılmaz, Mustafa Kırsaç, Reşat Somtaş, Soner Eryılmaz, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, diğer şüpheliler Ahmet Kurtuluş, Ahmet Nayansak, Hulusi Belgü, İhsan Göymen, Muzaffer İzgi ve Yılmaz Altunbudak ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.

32 ŞÜPHELİ SERBEST

Hakimlik, 32 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Operasyon kapsamında daha önce de aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu.

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Son dakika... 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı Son dakika... 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında 10 şüpheli daha tutuklandı 'Demir Yumruk' operasyonunda 5 kişi tutuklandı 'Demir Yumruk' operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı! - Son Dakika
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