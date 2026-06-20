Demiral: Üzgün ve özür dileriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demiral: Üzgün ve özür dileriz

20.06.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merih Demiral, Paraguay'a kaybettikleri maç sonrası Türk halkından özür diledi. Takımın üzgün olduğunu belirtti.

MİLLİ futbolcu Merih Demiral, "Sorunlu aramaya gerek yok. Sorunlu hepimiziz. Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Onları üzdüğümüz için valla çok üzüldük. Bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok. Ne söylenir bilmiyorum. Futbolda böyle anlar olabiliyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk halkından özür dilediklerini ifade eden Merih Demiral, "Sorunlu aramaya gerek yok. Sorunlu hepimiziz. Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Onları üzdüğümüz için valla çok üzüldük. Bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok. Ne söylenir bilmiyorum. Futbolda böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

'EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ'

Maç sonrası soyunma odasında herkesin çok üzgün olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Gerçekten herkes çok üzgün. Yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime, diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

'İKİ MAÇTA DA ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Hiç beklemedikleri sonuçlar aldıklarını ifade eden Merih Demiral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olmayınca olmuyor. 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyoruz. İki maçta da elimizden geleni yaptık. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hiç böyle olmamalıydı. Burada hepimiz sorumluyuz. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle herkesten, kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz."

Turnuvayı galibiyet alarak bitirmek istediklerini söyleyen Merih Demiral, "Önümüzde Amerika maçı var. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Şimdi herkes çok üzgün ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvayı öyle noktalarız" dedi.

'HİÇBİR BAHANE OLMADAN BÜTÜN SORUMLULUK BİZDE'

Karşılaşma öncesi takım üzerinde baskı olup olmamasıyla ilgili gelen bir soruya Merih Demiral, şöyle cevap verdi:

"Baskı futbolun doğasında var. Tabii ki baskı olur üstümüzde. Bu bahane değil. Bahaneye sığınmamak lazım. Hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu, olabiliyor böyle günler. Dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz şimdi soyunma odasından geldim. Herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takımda inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunu halkımıza unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle."

'MONTELLA VERDİĞİMİZ MÜCADELEDEN DOLAYI TEBRİK ETTİ'

Takımdaki herkesin elinden geleni yaptığını dile getiren Merih Demiral, "Montella gelir gelmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor. Bu futbolda böyle şeyler var. İyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade gruptan çıkabilirdik. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Merih Demiral, Paraguay, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demiral: Üzgün ve özür dileriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
08:44
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için “Pişman değilim“ dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:22:39. #7.12#
SON DAKİKA: Demiral: Üzgün ve özür dileriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.