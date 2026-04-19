Demirel: 32 Puan Lig'de Kalmak İçin Yeter

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, 32 puanın ligde kalmaya yeteceğini tahmin ettiğini ve bunu başaracaklarına inandığını söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Sonrasında tabii ki zor oldu. Galatasaray bu ligin lideri. İlk 60 dakikayı gol yemeden, skoru uzatabilseydik zaten Galatasaray'ın 60'tan sonra bu şekilde bize pozisyon vereceği belliydi. Zaten ikinci yarıda da oyunun hakimi bizdik. İkinci yediğimiz golle üçüncü ofsayttan yediğimiz gol hemen hemen birbirinin kopyası ki bu sene bu tarz golleri çok yedik. Sadece ben buradayken değil, önceki zamanlarda da bu vardı. Bugün bir puan alabilsek, galip gelsek çok iyi olabilirdi. Şimdi önümüzde kupa maçı var, sonrasında ligde olan 4 maç bizim durumumuzu belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Takımına ilk günden beri inandığını vurgulayan Demirel, "Tabii inanmakla sahadaki oyunun birbirini tutması lazım. Mesela ikinci yarıdaki reaksiyon da benim aslında takıma olan güvenimi daha da yükseltiyor. Ligin liderine karşı 2-0 iken maç 3 olabilir, 4 olabilir ama takımım reaksiyon gösterdi. Ben takımımdan memnunum. Herhangi bir sıkıntımız yok ama dediğim gibi puan alamadığımız için biraz endişe, kaygı başlıyor. İnşallah önümüzdeki 4 haftada ligde kalacak puanı toplayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

25 puanı bulunan başkent ekibinin ligde kalmak için ne kadar puan toplaması gerektiği sorulan Demirel, "Ben 32 demiştim zaten. Bunu 4-5 hafta önce söylemiştim. Bence 32 puan bizi ligde tutacaktır." dedi.

Demirel, ligde 7 maç sonra gol attıklarının hatırlatılması üzerine "Ben geldiğimden beri 5 hafta, benden önce de 2 hafta vardı. 7 haftadır gol atamıyor takım. Bugün gol atması güzel oldu. Evet mücadeleden memnunum ama ben daha fazlasını istiyorum. O da beni üzüyor. Tabii ki kendi içimde fazla da yansıtmamaya çalışıyorum ama bu takımın buralarda olmaması lazım. Yani bizim takımımız aslında kötü bir takım değil. 10-12'nci sıradan aşağıya baktığım zaman bizim takımımız aslında bireysel olarak da çok iyi bir takım. Ama geçen dönemden bu dönem arasında tabii oyunculara da hak veriyorum; birçok şey değişti burada. O yüzden onların da tekrardan konsantre olması, tekrardan bir şeye adapte olması kolay değil ama oyuncu grubuna çok inanıyorum, güveniyorum. İnşallah ligde kalacağız." yorumunu yaptı.

"İvedilikle sonuç almamız gerekiyor"

Son 2 haftadır erken goller yemelerinin konsantrasyon bozukluğuna bağlı olup olmadığı sorulan Demirel, "Konsantrasyon bozukluğu da diyebilirsin. Yani dediğim gibi aslında hiç gol yememek benim için en doğrusu ama tabii ki bunun karşılığını sahada bir şekilde alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Hem geçen haftaki Başakşehir maçı ki Başakşehir maçında da bence ilk yarı yediğimiz gol haricinde ikinci golü yiyene kadar oyunun ve topun hakimi bizdik. Ama işte ne çok pas yapana puan veriyorlar ne de topun yüzdesi sende kalmış ona puan veriyorlar. Önemli olan sonuç. Bizim de şu an bir an önce, ivedilikle sonuç almamız gerekiyor. Ben şu an ne desem ne anlatsam hem sizi kandırırım hem burada boş muhabbet etmiş olurum. Benim derdim bu takımı ligde tutmak. Ligde tutabilirsem gerçekten çok mutlu olacağım ve ondan sonra seneye daha akıllı, daha planlı, daha organize bir Gençlerbirliği yaratmaya çalışacağım." yanıtını verdi.

Göztepe'ye 2-0 yenilmelerinden 2 hafta sonra maçlarını bir kez daha yöneten hakem Batuhan Kolak hakkında, "Batuhan hoca skora etki etti desem yanlış olur. Ama Göztepe maçında etti." diye konuşan Demirel, Pereira'nın sakatlığı ve Zuzic'in cezalı duruma düşmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Pedro evet aslında kanaması vardı. Herhangi bir yırtığı yok, fasyada bir kanaması var. Oynatırsak daha kötü olacağını bildiğimiz için çünkü hedef maçlarımız hep söylüyorum 4 maç. O maçlarda eksik kalmaması adına biz onu koruduk. Zan bizim için çok değerli. Hem defansta hem bazen 6 numarada kullandık. Gerçekten hani bana bu sezonun puanlamasını yapsanız Zan'ı birinci sıraya koyarım. Çünkü gerçekten özveriyle çok iyi mücadele ediyor, ne desek yapmaya çalışıyor. Onun eksikliğini görebiliriz ama Pedro benim tahminim Kocaeli maçında oynayacak."