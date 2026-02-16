Denis Örs Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Denis Örs Çeyrek Finale Yükseldi

16.02.2026 14:34
2026 Kış Olimpiyatları'nda Denis Örs, 500 metrede çeyrek finale yükseldi; Furkan Akar elendi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede temsil eden Denis Örs, çeyrek finale yükseldi, Furkan Akar ise elemeleri geçemedi.

İtalya'daki oyunların 10. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre elemeleri, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Beşinci seride piste çıkan Denis Örs, yarışı 44.651 saniyeyle tamamladı. Milli sporcu, Çinli Long Sun'un ceza alarak elenmesiyle en iyi üçüncüler arasından adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılan Denis Örs, 18 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.15'te çeyrek final müsabakasına çıkacak. Yarı final ve final yarışları da aynı gün gerçekleştirilecek.

Furkan Akar ceza alarak elendi

Erkekler 500 metre elemelerinde piste çıkan diğer milli sporcu Furkan Akar, ceza alarak yarışa veda etti.

İkinci eleme serisinde yarışan milli sporcu, müsabakanın son metrelerinde rakibinin çarpmasıyla yerde kaldı.

Furkan Akar, öncesinde rakibine geçiş imkanı tanımadığı ve kulvar hatası yaptığı gerekçesiyle ceza alarak yarışı tamamlayamadı.

Pekin 2022'nin bin metre kategorisinde 6. sırayı elde eden Furkan, ikinci kez katıldığı olimpiyatlarda bu kez elemeleri geçemedi.

Kaynak: AA

