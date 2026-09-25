Deniz Dilek Ankara'da ilk WTA 125 yarı finaline yükseldi, Berfu Cengiz'le eşleşti

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda, milli tenisçilerden Berfu Cengiz ile Deniz Dilek yarı finale yükseldi.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Deniz Dilek, çeyrek finalde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 4-6, 6-2, 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 125 yarı finaline yükseldi.

Milli tenisçilerden Berfu Cengiz de çeyrek finalde Çinli Han Shi'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Deniz Dilek ile Berfu Cengiz, yarı final müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyon, 27 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.