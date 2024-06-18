Deniz Ertan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Deniz Ertan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli yüzücü Deniz Ertan, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ertan, Belgrad'daki şampiyonada 8.34.31'lik derecesiyle üçüncü oldu. Diğer milli sporcu Merve Tuncel ise 6. sırada yer aldı.

18.06.2024 21:33
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Milli yüzücü Deniz Ertan, Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklama göre, Deniz Ertan, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8.34.31'lik derecesi ile Avrupa 3'üncüsü olmayı başardı.

Şampiyonada yarışan milli sporculardan Merve Tuncel ise 800 metre serbest finalindeki 8.40.32'lik derecesi ile 6. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Deniz Ertan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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