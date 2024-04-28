Deniz Öncü, İspanya Moto2 yarışını 14. sırada tamamladı - Son Dakika
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Deniz Öncü, İspanya Moto2 yarışını 14. sırada tamamladı

Deniz Öncü, İspanya Moto2 yarışını 14. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya ayağında 14. sırada yer aldı. Yarışı birinci sırada Ducati pilotu Fermin Aldeguer tamamlarken, ikinci sırayı ABD'li pilot Joe Roberts ve üçüncü sırayı İspanyol pilot Manuel Gonzalez elde etti.

28.04.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya ayağını 14. sırada bitirdi.

Deniz, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 21 turluk 4. ayak yarışına 22. sıradan başladı.

Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği şampiyonanın İspanya etabında Red Bull KTM Ajo takımıyla 14. sırada yer aldı.

Yarışı, Ducati pilotu İspanyol Fermin Aldeguer birinci, Swiss Innovative Investors ekibinden ABD'li pilot Joe Roberts ikinci, Gresini takımından İspanyol pilot Manuel Gonzalez de üçüncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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