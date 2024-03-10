Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 15. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenen ilk ayağında 15. oldu.
Moto2'de sezonun açılış yarışı, başkent Doha'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Losail Pisti'nde, 18 tur üzerinden yapıldı.
SpeedUp takımının İspanyol pilotu Alonso Lopez, damalı bayrağı ilk gördü.??????? Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 20. cepten kalktığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.
Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 2. yarışı 24 Mart'ta düzenlenecek.
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla birlikte kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, kondisyoner ve analistler de ekibin parçası oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı. Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 24-34, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-31, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 38-29, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-31, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 31-26 skorlarıyla sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktaladı.
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