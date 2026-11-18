Deniz Öncü, Moto2 Portekiz GP'de ELF Marc VDS ile 21 turluk yarışa çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 21. etabı olan Portekiz Grand Prix'sinde ELF Marc VDS takımıyla yarışacak. Uluslararası Algarve Pisti'nde yapılacak 21 turluk yarış, 22 Kasım Pazar günü TSİ 14.15'te start alacak; Öncü 20 Kasım'da antrenmanlara çıkacak.
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı olan Portekiz Grand Prix'si, Uluslararası Algarve Pisti'nde yapılacak.
ELF Marc VDS takımı ile 20 Kasım Cuma günü antrenmanlara katılacak Deniz Öncü, 21 Kasım Cumartesi günü sıralamada en iyi zamanı yapmaya çalışacak.
21 turluk Moto2 yarışı, 22 Kasım Pazar günü TSİ 14.15'te start alacak.
Kaynak: AA
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