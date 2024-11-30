Deniz: VAR Penaltısı Üzdü - Son Dakika
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Deniz: VAR Penaltısı Üzdü

Deniz: VAR Penaltısı Üzdü

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusundan VAR penaltı kararına tepki; mağlubiyeti kabul etti.

30.11.2024 17:13
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Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, Bandırmaspor maçının ilk yarısında VAR hakeminin verdiği penaltı kararına çok üzüldüklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İyi giden bir maç vardı. Hem mücadele anlamında hem pozisyon anlamında. 45. dakikada VAR hakemi bir penaltı var etti. Aleyhimize verilen penaltıya çok üzüldük, böyle şeylere gerek yoktu. Maçı kendi akışına bırakması lazımdı. Maç bizim açımızdan mücadele anlamında iyi oldu. Mağlup olduk, üzgünüz. Rakibimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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