Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika
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Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak

28.02.2022 14:22
Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, iki havuzunun gençlerin hizmetine açılacağını belirterek, "Yüzme bilmeyen kalmasın diyorum" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, iki havuzunun gençlerin hizmetine açılacağını belirterek, "Yüzme bilmeyen kalmasın diyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tokat Belediyesi arasında gençlere yönelik protokol imzalandı. Protokol ile Güneşli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yarı olimpik havuz Tokat Belediyesi'ne tahsis edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik, Belediye ve İl Özel İdaresinin imzalamış olduğu yatırım protokolleri arasında yer alan yüzme havuzlarının belediyemize tahsis edildiğini kaydetti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise kendisini gençlerin ağabeyi olarak gördüğünü belirterek, "Bu bizim için gururdur. Spor Bakanlığımız gençlerle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor, Tokat'ta da bunun yansımasını gördük. Gençlerimize yönelik çok güzel faaliyetler yapmaya devam ediyorlar. Tokatlı gençlerimiz çok ciddi başarılar elde ettiler. İlk olarak Gönüllülük Faaliyetlerine yönelik bir protokol imzaladık. Her iki kurum olarak gençlerimize yönelik birçok faaliyetler yapıyoruz. Bundan sonra da birlikte aynı tesislerde gençlerimize yönelik faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

İki havuzunun gençlerin hizmetine açılacağını belirten Başkan Eroğlu, "Bu güzel havuzun yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta gençlerimiz olmak üzere Tokatlılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yüzme bilmeyen kalmasın diyorum" diye konuştu - TOKAT

Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak
Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak

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Eyüp Eroğlu, gençlik, Tokat, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizi olmasa da bu şehirde yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika


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