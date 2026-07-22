Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu

Hawaii’de tatil yapan bir grup turist, gökyüzünün ve okyanusun tadını çıkarmak için katıldıkları parasailing etkinliğinde hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadı.

KÖPEK BALIĞI SÜRÜSÜNE RASTLADILAR

Gökyüzünde süzüldükleri sırada hemen altlarındaki berrak denizde hızla hareket eden devasa bir köpek balığı sürüsünü fark eden turistler, bir anda büyük bir paniğe kapıldı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR

Çaresizce teknedekilere seslenmeye çalışan ve yukarıda mahsur kalan turistlerin yaşadığı korku dolu anlar ile çığlıkları anbean kameraya yansıdı.