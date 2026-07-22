Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu - Son Dakika
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Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu

22.07.2026 12:44
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Hawaii’de parasailing yapan bir grup turist, denizde köpek balığı sürüsünü görünce büyük panik yaşadı. Turistlerin korku dolu anlardaki çığlıkları kameraya anbean şekilde yansıdı.

Hawaii’de tatil yapan bir grup turist, gökyüzünün ve okyanusun tadını çıkarmak için katıldıkları parasailing etkinliğinde hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadı.

KÖPEK BALIĞI SÜRÜSÜNE RASTLADILAR

Gökyüzünde süzüldükleri sırada hemen altlarındaki berrak denizde hızla hareket eden devasa bir köpek balığı sürüsünü fark eden turistler, bir anda büyük bir paniğe kapıldı. 

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR

Çaresizce teknedekilere seslenmeye çalışan ve yukarıda mahsur kalan turistlerin yaşadığı korku dolu anlar ile çığlıkları anbean kameraya yansıdı.

Hawaii, turist, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu - Son Dakika
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