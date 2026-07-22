Hawaii’de tatil yapan bir grup turist, gökyüzünün ve okyanusun tadını çıkarmak için katıldıkları parasailing etkinliğinde hayatlarının en korku dolu anlarını yaşadı.
Gökyüzünde süzüldükleri sırada hemen altlarındaki berrak denizde hızla hareket eden devasa bir köpek balığı sürüsünü fark eden turistler, bir anda büyük bir paniğe kapıldı.
Çaresizce teknedekilere seslenmeye çalışan ve yukarıda mahsur kalan turistlerin yaşadığı korku dolu anlar ile çığlıkları anbean kameraya yansıdı.
Son Dakika › Spor › Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu - Son Dakika
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