Merkezefendi Basket seriyi sürdürmek istiyor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, Anadolu Efes karşısında alınan galibiyetin camia adına büyük anlam taşıdığını belirtti.

Bu sonucun doğru yolda ilerlediklerinin en net göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Deveciler, Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan Anadolu Efes karşısında elde edilen galibiyetin tesadüf olmadığını vurguladı. Deveciler, "Oyuncularımız sahaya karakter koydu. Maçın her anında mücadeleden kopmayan, ne istediğini bilen bir takım vardı. Bu galibiyet, uzun süredir verdiğimiz emeğin karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada ortaya konan takım oyununa dikkat çeken Deveciler, kazanılan başarının bireysel performanslardan çok kolektif anlayışın ürünü olduğunu dile getirerek, "Savunmada ve hücumda birbirini tamamlayan bir ekip izledik. Sahada gerçek bir takım ruhu vardı. Bu bizi en çok mutlu eden nokta. Zorlu bir rakibe karşı oynarken taraftarımızın oluşturduğu atmosfer oyuncularımıza ekstra motivasyon sağladı. Bu galibiyette tribünlerin payı çok büyük" dedi.

"Denizli basketbolu adına çok değerli"

Bu sonucun sadece bir maç kazanmanın ötesinde anlam taşıdığını ifade eden Deveciler, "Anadolu Efes gibi bir takımı mağlup etmek, Denizli basketbolunun geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli. Bu galibiyet hem şehrimiz hem de kulübümüz adına önemli bir mesajdır. Bu galibiyet bir başlangıç. Önemli olan bu performansı sürdürülebilir kılmak. Aynı ciddiyet ve inançla yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.