Denizli Basket, Benfica'ya 96-91 yenilerek FIBA Avrupa Kupası'nda ilk yenilgisini yaşadı - Son Dakika
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Denizli Basket, Benfica'ya 96-91 yenilerek FIBA Avrupa Kupası'nda ilk yenilgisini yaşadı

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FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde Denizli Basket, Portekiz temsilcisi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Denizli temsilcisi G Grubu'nda ilk yenilgisini yaşarken Benfica, organizasyonda ikide iki yaptı.

Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu.

Lizbon kentinde bulunan Pavilhao Fidelidade'deki maçın ilk çeyreğini 28-23 geride bitiren Yukatel Denizli Basket, devre sonunda soyunma odasına da 50-45 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 77-62 geride tamamlayan Denizli ekibi, müsabakadan 96-91 mağlup ayrıldı.

Yukatel Denizli Basket, bu sezon G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.

Benfica ise organizasyonda 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA
Maç SonucuPortekizBenficaDenizliSporSon Dakika

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