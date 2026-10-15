Denizli Basket, Benfica'ya 96-91 yenilerek FIBA Avrupa Kupası'nda ilk yenilgisini yaşadı

Denizli Basket, Benfica'ya 96-91 yenilerek FIBA Avrupa Kupası'nda ilk yenilgisini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde Denizli Basket, Portekiz temsilcisi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Denizli temsilcisi G Grubu'nda ilk yenilgisini yaşarken Benfica, organizasyonda ikide iki yaptı.
Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu.
Lizbon kentinde bulunan Pavilhao Fidelidade'deki maçın ilk çeyreğini 28-23 geride bitiren Yukatel Denizli Basket, devre sonunda soyunma odasına da 50-45 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 77-62 geride tamamlayan Denizli ekibi, müsabakadan 96-91 mağlup ayrıldı.
Yukatel Denizli Basket, bu sezon G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.
Benfica ise organizasyonda 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA
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