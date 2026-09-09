Denizli Basket, Galatasaray'ı 93-89 yenerek evinde galip geldi - Son Dakika
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Denizli Basket, Galatasaray'ı 93-89 yenerek evinde galip geldi

Denizli Basket, Galatasaray\'ı 93-89 yenerek evinde galip geldi
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Y. Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 93-89 mağlup etti. Victor Bailey 29 sayıyla yıldızlaşırken, Galatasaray'da Chimeze Metu üçüncü çeyrekte diskalifiye oldu.

89 yendi.

Galatasaray'ın flaş transferlerinden Chimeze Metu üçüncü çeyrekte iki teknik faulle maçı erken tamamladı. Denizli Basket'te keskin şutör Victor Bailey 29 sayıyla oynadı ve ligin en önemli skorerlerinden biri olacağı mesajını verdi. Galatasaray'da ise Şehmus Hazer ve Oumar Ballo iyi görüntü verdi.

Y. Denizli Basket dış atışları tercih ederken, çembere atak eden Galatasaray 8. dakikada skoru 20-12'ye getirdi. Denizli Basket iyi savunma yaparak rakibini top kayıplarına zorladı ve 10-0'lık seriyle periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin 3. dakikasında Denizli farkı 6 sayıya çıkarında Pozzecco'nun molası geldi. Denizli Basket, Galatasaray'ın savunmasını kolay geçerek 8. dakikada 9 farkı gördü. İlk yarı Denizli Basket'in 47-41 üstünlüğü ile sona erdi. Denizli Basket'te Victor Bailey 4v üçlük isabetiyle 20 sayıya ulaştı.

Galatasaray üçüncü periyoda 17-8'lik seri ile başladı ve Oumar Ballo ile 4. dakikada skoru 58-55 lehine çevirdi. Chimeze Metu ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye oldu, son periyoda Y. Denizli Basket 75-59 önde girdi.

Son 5 dakikaya Denizli Basket 77-76 önde başladı, üst üste üçlüklerle 4 dakika kala farkı 7 sayıya (83-76) çıkardı. 35 saniye kala Denizli üçlükle skoru 89-83'e getirdi, maçı da 93-89 kazandı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Basket, Galatasaray'ı 93-89 yenerek evinde galip geldi - Son Dakika

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