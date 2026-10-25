Denizli Basket, Türk Telekom'a 97-76 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Denizli Basket, Türk Telekom'a 97-76 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı

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FIBA Europe Cup'ta 3 maçta 2 galibiyet alan Yukatel Denizli Basket, ligde deplasmanda Türk Telekom'a 97-76 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı. Antrenör Zafer Aktaş, düşük enerji ve rotasyondan katkı alamamayı gerekçe gösterdi.

BU sezon ilk kez yer aldığı FIBA Europe Cup'ta 3 maçta 2 galibiyet alan Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise alt sıralardan kurtulamadı. Denizli ekibi, 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini Türk Telekom'a deplasmanda 21 sayı farkla 97-76 yenilerek aldı. Avrupa'da üst üste 3 deplasman maçı oynadığı periyottan geçen Denizli Basket'te antrenör Zafer Aktaş, "Maça çok düşük enerji ile başladık, rakibimiz ise yüksek şut isabetiyle başladı. İlk yarının sonlarına doğru rakibimizi yakaladık fakat hem kısıtlı olan enerjimiz hem de rotasyonda bazı oyuncularımızdan hiç katkı alamayışımız yüzünden rakibimiz arayı tekrar açtı. Şimdi tekrar FIBA Europe Cup'ta bir deplasman maçına gideceğiz ve dönüşte içeride Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacağız. Umarım en az yorgunluk ve yıpranmayla Denizli'ye dönüp o maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Türk TelekomZafer AktaşDenizliEnerjiSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Basket, Türk Telekom'a 97-76 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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