Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Ümitler Avrupa Judo Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'ndan 3 sporcu, Antalya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma ile Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

29.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'ndan 3 sporcu, Antalya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma ile Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 2024 Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aldıkları başarılı derecelerle Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli takım forması ile Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Aleyna Bayur, Ceylin Bayur ve Nisa Gökçe Yörük ile Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı antrenörü Gökhan Yörük Ümitler Milli Takım antrenörü olarak 1-3 Mart 2024'te Antalya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye adına mücadele edecek.

Başkan Zolan'dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ümitler Avrupa Judo Kupasında Denizli ve Türkiye'yi ay yıldızlı forma ile temsil edecek judo takımına başarı dileyerek, Denizli ve Türkiye'yi layıkıyla temsil edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Bizlere milli gururu yaşatacak sporcularımıza ve antrenörümüze teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Antalya, Denizli, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 12:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement