Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Ümitler Avrupa Judo Kupası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'ndan 3 sporcu, Antalya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma ile Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 2024 Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aldıkları başarılı derecelerle Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda milli takım forması ile Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Aleyna Bayur, Ceylin Bayur ve Nisa Gökçe Yörük ile Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı antrenörü Gökhan Yörük Ümitler Milli Takım antrenörü olarak 1-3 Mart 2024'te Antalya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye adına mücadele edecek.

Başkan Zolan'dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ümitler Avrupa Judo Kupasında Denizli ve Türkiye'yi ay yıldızlı forma ile temsil edecek judo takımına başarı dileyerek, Denizli ve Türkiye'yi layıkıyla temsil edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Bizlere milli gururu yaşatacak sporcularımıza ve antrenörümüze teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ