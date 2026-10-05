Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup etti
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Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun ilk maçında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Başkan İbrahim Doğan, 25-12, 25-17 ve 25-19'luk setlerle gelen net galibiyetten mutlu olduklarını belirterek oyuncuları ve taraftarları tebrik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun ilk müsabakasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Yeni sezonun ilk maçında PAÜ Arena'da sahaya çıkan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü, evinde Fenerbahçe takımını ağırladı. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Denizli temsilcisi, rakibini 25-12, 25-17 ve 25-19 biten setler sonucunda 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan, 3-0'lık net galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları tebrik eden Doğan, destekleri için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Takımı Sultanlar Ligi'ne çıkarmayı ve Denizli'yi en üst seviyede temsil etmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Doğan, önümüzdeki hafta Bergama deplasmanına gideceklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin genç bir kadroyla sahada yer aldığını ifade eden Başantrenör İlker Alkan ise taraftarın oluşturduğu güzel atmosfere değinerek rakibe saygı gösterip konsantrasyonlarını yüksek tuttuklarını vurguladı. Adım adım daha iyi seviyelere ulaşmak istediklerini belirten Alkan, gelecek haftaki Bergama maçı için hazırlıklara odaklanacaklarını kaydetti.

Takımın başarılı oyuncuları Duygu Güncü, Çağla Salih ve Peyman Yardımcı ise sezonun ilk maçında elde ettikleri galibiyetin sevincini yaşadıklarını belirterek, salondaki coşkulu desteklerinden ötürü taraftarlara teşekkür etti. Sporcular, deplasmanda oynayacakları Bergama maçından da galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesporİbrahim DoğanFenerbahçeDenizliSporSon Dakika

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