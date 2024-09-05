Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Balkan Şampiyonası'nda Madalya Aldı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Balkan Şampiyonası'nda Madalya Aldı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Balkan Şampiyonası\'nda Madalya Aldı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Balkan Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle kentin gururu oldu. Başkan Çavuşoğlu tarafından ağırlanan sporcular, madalya sevincini paylaştı.

05.09.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Balkan Şampiyonası'nda aldıkları derecelerle kentin gururu oldu. Genç sporcular madalya sevincini Başkan Çavuşoğlu ile birlikte paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, LEN CUP 1. Balkan Şampiyonası'nda derece alan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularını ağırladı. Ziyarete, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcuları İbrahim Burhan ve Azra Selin Sert ile antrenörleri eşlik etti.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 1. Balkan Şampiyonası'ndan zaferle dönen sporcuları tebrik eden Başkan Çavuşoğlu, "Sporcumuz İbrahim Burhan 3750 metre ve 4x1250 metre bayrak yarışında Balkan Şampiyonu, Azra Selin Sert ise 4x625 metre bayrak yarışında Balkan 2'ncisi ve 1250 metre mesafe yarışında Balkan 4'üncüsü oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Madalya sevinçlerini Başkan Çavuşoğlu ile paylaşan İbrahim ve Selin ise verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Balkan Şampiyonası'nda Madalya Aldı - Son Dakika

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