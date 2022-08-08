Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi - Son Dakika
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Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi

08.08.2022 15:09
Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası hafta sonu Kocaeli'de yapıldı. Müsabakalara 12 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcuları Emine Doğa Aktaş 1000 metre serbest Türkiye 3'üncüsü, Berkay Çağdaş 1000 metre serbest Türkiye 5'incisi ve Yasin Sağlam 1000 metre serbestte Türkiye 8'incisi oldu.

"Tebrikler, gururumuzsunuz"

Kocaeli'de gerçekleşen müsabakalarda bir kez daha önemli başarılar elde eden küçük sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kocaeli'de gerçekleşen müsabakalarda bizleri gururla temsil eden yarınımızın sahibi çocuklarımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az, onların yanında olmaya ve her türlü imkanımızı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir yüzme takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi - Son Dakika
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